Gianni Morandi imboccato dalla moglie ma i fan insorgono (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama...". Gianni Morandi ha condiviso sui suoi profili social una foto (scattata dall'infermiere Yash) in cui si vede la moglie Anna pronta a imboccarlo. Morandi è ricoverato da circa due settimane al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena in seguito alle ustioni riportate durante una caduta nel fuoco che aveva acceso per bruciare delle sterpaglie. Morandi ha entrambe le mani fasciate e non può quindi mangiare da solo.Ma i fan insorgono nei post di commento. Milena non ha potuto assistere la figlia, operata lo scorso 31 dicembre. "Aveva drenaggio e flebo ma a noi non è stato permesso starle vicino. Chissà perché Anna può stare lì. Forse perché lui è Gianni Morandi. Premetto che ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama...".ha condiviso sui suoi profili social una foto (scattata dall'infermiere Yash) in cui si vede laAnna pronta a imboccarlo.è ricoverato da circa due settimane al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena in seguito alle ustioni riportate durante una caduta nel fuoco che aveva acceso per bruciare delle sterpaglie.ha entrambe le mani fasciate e non può quindi mangiare da solo.Ma i fannei post di commento. Milena non ha potuto assistere la figlia, operata lo scorso 31 dicembre. "Aveva drenaggio e flebo ma a noi non è stato permesso starle vicino. Chissà perché Anna può stare lì. Forse perché lui è. Premetto che ...

Advertising

repubblica : Gianni Morandi assistito in ospedale dalla moglie. La rabbia dei fan: 'Perché Anna può e i miei parenti no?' - chetempochefa : “Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,… - Agenzia_Ansa : Dopo l'incidente Gianni Morandi dall'ospedale : 'Sono un ragazzo fortunato'. Il cantante, ricoverato per le ustioni… - manulamanuz57 : RT @vitaindiretta: “Abbiamo bisogno di chi ci ama” Gianni Morandi, nuova foto in ospedale con la moglie Anna ?? - #LaVitaInDiretta https://t… - panic0 : @Unornya Gianni Morandi Approved -