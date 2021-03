Gianni Morandi assistito dalla moglie in ospedale, ma i fan notano un dettaglio: “Come hai fatto?” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gianni Morandi è ancora ricoverato al centro Grandi ustionati Bufalini di Cesena, dove è ricoverato ormai da due settimane per le gravi ustioni riportate alle mani e alle gambe a causa di un incidente nel suo terreno. L’artista ha pubblicato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 marzo 2021)è ancora ricoverato al centro Grandi ustionati Bufalini di Cesena, dove è ricoverato ormai da due settimane per le gravi ustioni riportate alle mani e alle gambe a causa di un incidente nel suo terreno. L’artista ha pubblicato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

repubblica : Gianni Morandi assistito in ospedale dalla moglie. La rabbia dei fan: 'Perché Anna può e i miei parenti no?' - chetempochefa : “Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,… - Agenzia_Ansa : Dopo l'incidente Gianni Morandi dall'ospedale : 'Sono un ragazzo fortunato'. Il cantante, ricoverato per le ustioni… - marcoranieri72 : RT @SecolodItalia1: Gianni Morandi imboccato dalla moglie in ospedale. Rabbia sui social: a noi non è concesso - seb5113910 : RT @SecolodItalia1: Gianni Morandi imboccato dalla moglie in ospedale. Rabbia sui social: a noi non è concesso -