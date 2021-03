George Segal | addio all’attore statunitense

(Di mercoledì 24 marzo 2021)è morto ieri sera a a Santa Rosa, in California, a causa di complicazioni sopraggiunte in seguito ad un intervento chirurgico di bypass. La notizia è stata data dalla moglie, Sonia Schultz, con la qualeera sposato da 25 anni. Georg: Who’s Afraid of Virginia Woolf? L’attore americano, figlio di ebrei russi immigrati oltreoceano, debuttò nel mondo del cinema nel 1961 nel film Giorni senza fine di Phil Karlson. A questo esordio seguirono solo dei ruoli secondari, anche se in importanti produzioni come Il giorno più lungo (1962), diretto da registi vari, e La nave dei folli (1965) di Stanley Kramer. Tra questi anche una parte minore in The Longest Day, un’epopea del 1962 sull’invasione della Normandia. La grande occasione perarrivò nel 1966, quando venne chiamato ...

Suonava il banjo, poi è diventato attore, sfiorando anche l'Oscar per il suo ruolo, Nick, in Chi ha paura di Virginia Woolf? (1967) di Mike Nichols, con Liz Taylor: a 87 anni è scomparso. Il decesso è avvenuto in California, per complicazioni legate a un intervento chirurgico di bypass cardiaco, come diffuso in una dichiarazione dalla terza moglie, Sonia Schultz. Icona del cinema tra gli anni '60 e '70, sfiorò l'Oscar nel 1967 con 'Chi ha paura di Virginia Woolf?' come miglior interprete non protagonista: è morto nella sua casa di Santa Rosa. George Segal, l'attore americano noto anche per il suo ruolo nella sit com I Goldbergs, è mancato ieri nella sua casa in California.