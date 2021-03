Beautiful | anticipazioni 25 marzo | Ridge dalla parte di Thomas e Steffy su Zoe e Liam

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 24 marzo 2021)25: vediamo gli spoiler di domani? Al centro ci sarannocon i suoi figli. L’uno fidanzato con Zoe, ma ancora innamorato di Hope, l’altra che sembra ancora innamorata di25pensa chesia ancora “presa” dae sostienecon Zoe Sempre premuroso, papà! Pensa cheami ancorae anche per questo vorrà cherimanga con Zoe, archiviata finalmente la fissazione per Hope. Così il compagno di quest’ultima potrebbe tornare con sua figlia, dato che Forrester non ...