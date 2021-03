Vlahovic scrive a Prandelli: «Non dimenticherò quello che hai fatto per me» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dusan Vlahovic ha dedicato un messaggio a Cesare Prandelli, che ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore della Fiorentina Dusan Vlahovic ha dedicato un messaggio a Cesare Prandelli, che ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore della Fiorentina. Il post dell’attaccante serbo su Instagram. «Non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me, e non smetterò mai di ringraziarti. In bocca al lupo per tutto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dusanha dedicato un messaggio a Cesare, che ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore della Fiorentina Dusanha dedicato un messaggio a Cesare, che ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore della Fiorentina. Il post dell’attaccante serbo su Instagram. «Nonmai tuttoche haiper me, e non smetterò mai di ringraziarti. In bocca al lupo per tutto». Leggi su Calcionews24.com

