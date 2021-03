Villar, il giocatore ideale: qualità, carisma e amore per i tifosi. È festa per i 23 anni (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA - " Forti di testa e tutti insieme adesso. Durissimo colpo quello di ieri sera ma io continuo a credere in questa squadra. Sempre forza Roma". Parole da vero leader, se non fosse che Gonzalo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA - " Forti di testa e tutti insieme adesso. Durissimo colpo quello di ieri sera ma io continuo a credere in questa squadra. Sempre forza Roma". Parole da vero leader, se non fosse che Gonzalo ...

Advertising

sportli26181512 : #Villar, il giocatore ideale: qualità, carisma e amore per i tifosi. È festa per i 23 anni: Il talento di Murcia ap… - 8110JR : Continuo a nn capire tutta sta merda su #Pellegrini ..nn la capisco...è uno dei pochi in questa rosa che da l'impre… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 L’ex arbitro Bergonzi: “Rigore su Villar? Non c’era. Era lui a calciare… - 100x100Napoli : Così l'ex arbitro Bergonzi - Lvmbowski : @Alessan25709324 @spqr1983 @LogikSEO Ho dimenticato i terzini, vero. Mertens un posto in attacco lo trova, Politano… -