Ponte di Nona | Zingaretti | altro passo avanti in lotta a criminalità

"Grazie ai Carabinieri della Compagnia di Tivoli e alla Procura Distrettuale Antimafia di Roma per le indagini che hanno fatto emergere un'attivita' di spaccio nel cuore nel quartiere di Ponte di Nona. Un lavoro prezioso e un colpo importante per la lotta alla criminalita'". Cosi' in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Sul ruolo di Ventre, scrive il gip Corrado Cappiello, "nonostante lo stato detentivo presso il carcere romano di Rebibbia" dove si trova per una condanna in primo grado a 22 anni "è riuscito a ...Arrivavano direttamente dal carcere di Rebibbia gli ordini per gestire la piazza di spaccio adi, periferia est della Capitale. Christian Ventre, 29 anni, teneva le fila dell'organizzazione, sgominata oggi dai Carabinieri della Compagnia di Tivoli, grazie a un telefono cellulare, ...Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Arrivavano direttamente dal carcere di Rebibbia gli ordini per gestire la piazza di spaccio a Ponte di Nona, periferia est della Capitale. Christian Ventre, 29 anni, teneva ...Una vera e propria piazza di spaccio gestita da una organizzazione criminale senza scrupoli, quella sgominata oggi dai Carabinieri della Compagnia di Tivoli, grazie ad un’articolata indagine coordinat ...