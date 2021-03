Luogo sicuro o focolaio? La scienza divisa sulla scuola (Di martedì 23 marzo 2021) Da un anno ormai, dall'inizio della pandemia, una delle domande principali è legata alla sicurezza della scuola. In 12 mesi e conoscenza del Covid infatti nessuno è in grado di dire se le classi dove ogni giorno milioni di bambini e ragazzi vanno siano un posto protetto oppure sia Luogo dove divampano i contagi. Alcuni studi, portati ad esempio da chi vorrebbe una riapertura molto rapida delle scuole, sostengono che se le norme di sicurezza previste fossero rispettate le aule non sarebbero causa dell'aumento dei contagi. Le cose però sembrano essere cambiate, soprattutto dopo la comparsa delle varianti, come quella inglese, molto più contagiosa rispetto al virus originale. E così la scuola, soprattutto negli ultimi mesi, sarebbe diventata veicolo perfetto per il contagio. È l'opinione di Davide Tosi ricercatore dell'Università ... Leggi su panorama (Di martedì 23 marzo 2021) Da un anno ormai, dall'inizio della pandemia, una delle domande principali è legata alla sicurezza della. In 12 mesi e conoscenza del Covid infatti nessuno è in grado di dire se le classi dove ogni giorno milioni di bambini e ragazzi vanno siano un posto protetto oppure siadove divampano i contagi. Alcuni studi, portati ad esempio da chi vorrebbe una riapertura molto rapida delle scuole, sostengono che se le norme di sicurezza previste fossero rispettate le aule non sarebbero causa dell'aumento dei contagi. Le cose però sembrano essere cambiate, soprattutto dopo la comparsa delle varianti, come quella inglese, molto più contagiosa rispetto al virus originale. E così la, soprattutto negli ultimi mesi, sarebbe diventata veicolo perfetto per il contagio. È l'opinione di Davide Tosi ricercatore dell'Università ...

Advertising

meb : Su @LaStampa, @VeraSlepoj ci ricorda i rischi dei social per i minori. Il nostro impegno per difendere i più piccol… - bizcommunityit : Marco Valle, CEO Azimut/Benetti: yacht luogo sicuro, il mercato vola | - she_s_ma_queen : RT @MMmarco0: Le scuole sono da sempre viatico di influenza stagionale, virus e malattie infettive. Sono importanti, riapriamole con proto… - NataLaltroIeri : RT @MMmarco0: @giorgiogilestro Prima del Covid che fosse influenza stagionale o una malattia infettiva i pediatri dicevano:' se lo sarà pre… - fabbri333 : RT @meb: Su @LaStampa, @VeraSlepoj ci ricorda i rischi dei social per i minori. Il nostro impegno per difendere i più piccoli dalle insidie… -