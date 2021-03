La lettura non sarà più la solita “Sol-Fa” (Di martedì 23 marzo 2021) Oggi, si terrà dalle ore 18, alle ore 20, in diretta streaming sul canale YouTube dell’I.C.“Carducci-Trezza”: https://www.youtube.com/watch?v=AT85CYhWeVc&ab channel=CarducciTrezzaCanaleYoutube e condiviso anche sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/I.C.CarducciTrezza/ il primo appuntamento del progetto “La filiera della musica”, promosso dall’Istituto comprensivo Cava “Carducci-Trezza”, il Conservatorio Statale “G.Martucci” di Salerno e il Liceo Musicale “De Filippis-Galdi di Cava de’ Tirreni, con un seminario di aggiornamento tenuto dal M° Adiutore Loffredo, docente della massima istituzione musicale salernitana. Il seminario dal titolo “Metro-Ritmo-Tempo. Tematiche inerenti alla lettura ritmico intonata”, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, inserito tra le iniziative formative della piattaforma S.o.f.i.a., getterà nuova luce sull’atavico problema ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 23 marzo 2021) Oggi, si terrà dalle ore 18, alle ore 20, in diretta streaming sul canale YouTube dell’I.C.“Carducci-Trezza”: https://www.youtube.com/watch?v=AT85CYhWeVc&ab channel=CarducciTrezzaCanaleYoutube e condiviso anche sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/I.C.CarducciTrezza/ il primo appuntamento del progetto “La filiera della musica”, promosso dall’Istituto comprensivo Cava “Carducci-Trezza”, il Conservatorio Statale “G.Martucci” di Salerno e il Liceo Musicale “De Filippis-Galdi di Cava de’ Tirreni, con un seminario di aggiornamento tenuto dal M° Adiutore Loffredo, docente della massima istituzione musicale salernitana. Il seminario dal titolo “Metro-Ritmo-Tempo. Tematiche inerenti allaritmico intonata”, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, inserito tra le iniziative formative della piattaforma S.o.f.i.a., getterà nuova luce sull’atavico problema ...

