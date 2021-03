Yemen: sei anni di guerra, due facce (Di lunedì 22 marzo 2021) “È la tua prima volta?” L’uomo seduto accanto a me sull’aereo ha riso quando ho annuito. Quella in Yemen non era la mia prima missione con MSF, ma sarebbe stata la mia prima volta in Medio Oriente, e non ero sicura di cosa aspettarmi. Stavo andando a lavorare nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale traumatologico di Aden, nel sud del paese. Con le sue tre sale operatorie e ottanta letti, dieci dei quali per la terapia intensiva, l’ospedale di Aden si prende cura dei pazienti da dieci anni e stava per diventare la mia casa per cinque settimane. Più vicina alla guerra La situazione geopolitica dello Yemen non è così facile da comprendere per una dottoressa italiana senza una formazione storica o politica. Quando sono arrivata, nel 2020, era il quinto anno di quella che i telegiornali chiamano ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) “È la tua prima volta?” L’uomo seduto accanto a me sull’aereo ha riso quando ho annuito. Quella innon era la mia prima missione con MSF, ma sarebbe stata la mia prima volta in Medio Oriente, e non ero sicura di cosa aspettarmi. Stavo andando a lavorare nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale traumatologico di Aden, nel sud del paese. Con le sue tre sale operatorie e ottanta letti, dieci dei quali per la terapia intensiva, l’ospedale di Aden si prende cura dei pazienti da diecie stava per diventare la mia casa per cinque settimane. Più vicina allaLa situazione geopolitica dellonon è così facile da comprendere per una dottoressa italiana senza una formazione storica o politica. Quando sono arrivata, nel 2020, era il quinto anno di quella che i telegiornali chiamano ...

