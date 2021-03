Ai principi Carlo e Beatrice di Borbone la cittadinanza onoraria di Monreale (Di lunedì 22 marzo 2021) Monreale conferisce la cittadinanza onoraria ai principi Carlo e Beatrice di Borbone delle Due Sicilie. La decisione è stata assunta dalla giunta comunale presieduta dal sindaco di Monreale su richiesta della Delegazione Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Monreale, come si legge sulla delibera di giunta, da anni gode della loro opera di volontariato destinata ai bambini attraverso il progetto “Briciole di Salute” che raggiunge su segnalazione dell’Amministrazione comunale in sinergia con le parrocchie cittadine oltre 100 famiglie. La presenza dell’Ordine Costantiniano a Monreale ha visto nel corso degli anni l’avvicinamento di numerosi cittadini Monrealesi con una presenza ... Leggi su monrealelive (Di lunedì 22 marzo 2021)conferisce laaididelle Due Sicilie. La decisione è stata assunta dalla giunta comunale presieduta dal sindaco disu richiesta della Delegazione Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio., come si legge sulla delibera di giunta, da anni gode della loro opera di volontariato destinata ai bambini attraverso il progetto “Briciole di Salute” che raggiunge su segnalazione dell’Amministrazione comunale in sinergia con le parrocchie cittadine oltre 100 famiglie. La presenza dell’Ordine Costantiniano aha visto nel corso degli anni l’avvicinamento di numerosi cittadinisi con una presenza ...

