“Non vi vergognate?” e attraversa i binari alla stazione per picchiare coppia gay | follia a Roma

Sono immagini che lasciano senza parole. Perché non è possibile vedere immagini di questo tipo ancora nel 2021. Sono le immagini di un'aggressione avvenuta a Roma lo scorso 26 febbraio 2021, sulla banchina della stazione dei treni di Valle Aurelia. Jean Pierre Moreno, attivista, rifugiato e socio dell'associazione Gaynet Roma, si trovava sulla banchina insieme al suo compagno, in attesa del treno per tornare a casa. Un bacio tra i due ha scatenato l'ira funesta di un uomo che – dopo aver attraversato due binari (in barba ad ogni tipo di regole di sicurezza) – ha dato vita ad una colluttazione con i due, gridando: "Non vi vergognate?" Francamente, la vergogna è dover assistere a scene di questo tipo. Le immagini – registrate un mese fa – sono state pubblicate ...

