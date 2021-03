Morto padre GianPaolo Salvini | ex direttore Civiltà Cattolica

Advertising

Agenzia_Ansa : Addio a George F. Bass: il padre dell'archeologia subacquea, che scoprì tesori di inestimabile valore nei relitti m… - AnnaM23189 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a George F. Bass: il padre dell'archeologia subacquea, che scoprì tesori di inestimabile valore nei relitti marini… - alessia_fjw : RT @GiusiFasano: Ieri sera se n’è andata in Calabria la sorella di mio padre, 86 anni, malata. Suo marito, 94 anni, l’ha vegliata tutta not… - RosPalumbo71 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a George F. Bass: il padre dell'archeologia subacquea, che scoprì tesori di inestimabile valore nei relitti marini… - DanteCG_ART : RT @Agenzia_Ansa: Addio a George F. Bass: il padre dell'archeologia subacquea, che scoprì tesori di inestimabile valore nei relitti marini… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto padre

Rai News

... poi giocavo a calcio già in B col Genoa e di sera ero nella trattoria di mioa dare una mano. Che ha provato quando èDiego? "Ho conosciuto Maradona da avversario e anche a Napoli l'ho ...Ne dà notizia su Twitter l'attuale direttore della rivista dei gesuiti,Antonio Spadaro E'GianPaolo Salvini, ex direttore de La Civiltà Cattolica. Ne dà notizia su Twitter l'attuale direttore della rivista dei gesuiti,Antonio Spadaro. "Oggi intorno alle 7.30 è spirato p. ...PESCARA – Aveva 33 anni Pierpaolo Serraiocco, morto dopo un mese di ricovero in ospedale a Pescara a causa del covid. Il virus in un solo mese si è portato via così tre componenti della stessa famigli ...Due volte addio al dottor Angelo Frieri nel giorno dei suoi funerali a Sant'Angelo dei Lombardi. Il feretro si muove da Avellino e tra la neve raggiunge come prima tappa la seconda casa ...