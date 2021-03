Comincini lascia Iv e Rosato la prende male | ' Se ne parla più delle dimissioni di Zingaretti'

(Di domenica 21 marzo 2021) Il rientro del senatore Eugenioda Iv "è il segno che un Pd a chiara vocazione riformista, schierato per il maggioritario, torna ad essere attrattivo e inclusivo. Sono felice di ritrovare un ...

Il rientro del senatore Eugenioda Iv "è il segno che un Pd a chiara vocazione riformista, schierato per il maggioritario, torna ad essere attrattivo e inclusivo. Sono felice di ritrovare un amico (che mai avevo perso,...Il senatoreRenzi e torna nel Pd Lo ha annunciato oggi, domenica 21 marzo 2021 attraverso i suoi canali social.Il presidente di Italia Viva stizzito: "A me brucia sempre quando un collega decide di lasciare ma la decisione del senatore Comincini era nell'aria da alcune settimane" ...Complice il partito inchiodato al 2 per cento nei sondaggi, l’arrivo di Enrico Letta alla guida del Pd e le polemiche sui suoi viaggi a Riad e Dubai, Matteo Renzi inizia a perdere pezzi: il senatore E ...