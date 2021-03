Sampdoria, i convocati per il Torino: due rientri per Ranieri (Di sabato 20 marzo 2021) convocati Sampdoria: le scelte del tecnico Claudio Ranieri in vista del match contro il Torino per la 28a giornata di Serie A Domani la Sampdoria affronterà il Torino nel match valido per la 28a giornata del campionato di Serie A. Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati, dove non vi figurano Karlo Letica e Kaique Rocha: tornano a disposizione, invece, Ernesto Torregrossa e Omar Colley. Portieri: Audero, Avogadri, Ravaglia.Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Torregrossa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021): le scelte del tecnico Claudioin vista del match contro ilper la 28a giornata di Serie A Domani laaffronterà ilnel match valido per la 28a giornata del campionato di Serie A. Claudioha diramato la lista dei, dove non vi figurano Karlo Letica e Kaique Rocha: tornano a disposizione, invece, Ernesto Torregrossa e Omar Colley. Portieri: Audero, Avogadri, Ravaglia.Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Torregrossa. Leggi su Calcionews24.com

