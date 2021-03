LIVE Snowboard | PSL Berchtesgaden in DIRETTA | Aaron March conquista la Coppa del Mondo!!!

Leggi su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI:SI GIOCA LADEL MONDO CON KOSIR E PROMMEGGER 14.11VINCE PER UN CENTESIMO ELADEL MONDO GENERALE!!!! 14.10 Si va con i quarti maschili! Subito-Promegger! 14.07 La nipponica Tsubaki Miki elimina la tedesca Ramona Theresia Hofmeister! 14.05 L'elvetica Julie Zogg va in semifinale approfittando dell'errore dell'austriaca Daniela Ulbing! 14.03 La tedesca Carolin Langenhorst batte per appena 0?06 l'austriaca Sabine Schoeffmann! Sarà derby in semifinale. 14.01 La tedesca Selina Joerg elimina per 0?16 l'austriaca Julia Dujmovits. 13.57 Si va con i quarti femminili! 13.54 Ai quarti anche l'austriaco Alexander Payer