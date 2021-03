La madre di Fabrizio Corona teme per la vita di suo figlio: potrebbe morire in cella (Di sabato 20 marzo 2021) L’abbiamo vista disperarsi, mentre Fabrizio Corona veniva portato in carcere. Mamma Gabriella teme per la vita di suo figlio ed è ancora preoccupatissima perchè ha paura che a suo figlio possa succedere qualcosa di brutto in carcere. Da otto giorni tra l’altro Fabrizio Corona è in sciopero della fame dopo che il Tribunale di sorveglianza di Milano gli ha revocato la detenzione domiciliare. Corona ha chiesto di poter incontrare il presidente Giovanna Di Rosa. Al momento però non ci sono notizie in questo senso, Corona dovrà andare in carcere, al momento lo ricordiamo, è invece ricoverato presso il Niguarda, nel reparto di psichiatria dove è stato portato il giorno in cui è stato arrestato. Purtroppo in queste ore sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 20 marzo 2021) L’abbiamo vista disperarsi, mentreveniva portato in carcere. Mamma Gabriellaper ladi suoed è ancora preoccupatissima perchè ha paura che a suopossa succedere qualcosa di brutto in carcere. Da otto giorni tra l’altroè in sciopero della fame dopo che il Tribunale di sorveglianza di Milano gli ha revocato la detenzione domiciliare.ha chiesto di poter incontrare il presidente Giovanna Di Rosa. Al momento però non ci sono notizie in questo senso,dovrà andare in carcere, al momento lo ricordiamo, è invece ricoverato presso il Niguarda, nel reparto di psichiatria dove è stato portato il giorno in cui è stato arrestato. Purtroppo in queste ore sono ...

