Da Roma a Bruxelles divisi su tutto. Lega e FdI in guerra sui sindaci. La Meloni pronta a fare un suo nome per la Capitale. Ma Salvini non si arrende e insiste con Bertolaso (Di sabato 20 marzo 2021) Patti chiari e amicizia lunga: a Roma nell’ambito della coalizione di centrodestra il partito che raccoglie più consensi è Fratelli d’Italia e dunque la scelta del candidato a sindaco comune quantomeno dovrebbe essere gradito, se non addirittura “suggerito” da Giorgia Meloni. è un po’ questo il senso del ragionamento dalle parti di via della Scrofa ma il leader della Lega Matteo Salvini non sente ragioni, sono settimane che parla di Guido Bertolaso – che peraltro ha più volte manifestato la sua indisponibilità a scendere in campo – come il “migliore” ed è arrivato pure ad imputare all’alleata il ritardo nella scelta. “Chi ha detto no a Bertolaso su Roma proponga altro, non basta dire di no. Mi riferisco a Fratelli d’Italia”, ha dichiarato caustico il leghista. Frase ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Patti chiari e amicizia lunga: anell’ambito della coalizione di centrodestra il partito che raccoglie più consensi è Fratelli d’Italia e dunque la scelta del candidato a sindaco comune quantomeno dovrebbe essere gradito, se non addirittura “suggerito” da Giorgia. è un po’ questo il senso del ragionamento dalle parti di via della Scrofa ma il leader dellaMatteonon sente ragioni, sono settimane che parla di Guido– che peraltro ha più volte manifestato la sua indisponibilità a scendere in campo – come il “migliore” ed è arrivato pure ad imputare all’alleata il ritardo nella scelta. “Chi ha detto no asuproponga altro, non basta dire di no. Mi riferisco a Fratelli d’Italia”, ha dichiarato caustico il leghista. Frase ...

