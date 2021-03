(Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una grande piazza virtuale ha volutoe questa mattina le oltre milleinnocenti uccise per manomentre erano al lavoro o perché avevano provato a contrastare il “male” che ancora attanaglia la società di oggi. Il coordinamento di Libera, unitamente al mondo associazionistico e quello scolasticoper rispettare le rigorose norme anti covid, ha celebrato la Giornata alla memoria delleinnocenti in maniera virtuale grazie alla telematica non potendolo fare dal vivo. L’iniziativa “Ale” ha coinvolto alcuni istituti scolastici e proseguirà domani in alcune chiese cittadine e in provincia. Un appuntamento giunto ...

daBitonto : La #Puglia ricorda anche quest'anno le vittime innocenti di #mafia. Oggi l'incontro in streaming di @avvisopubblico… - anteprima24 : ** 'A ricordar e rivedere le stelle”, anche a ##Benevento onorate le vittime della mafia ** -

"A ricordare e rivedere le stelle". Così è stata intitolata la XXVI edizione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie promossa da Libera che ...Imbarazzante assenza del Consiglio Valle in piazza Chanoux ad Aosta dove oggi e domani, patrocinata dall'Amministrazione comunale, si svolge la manifestazione 'A ricordare e riveder le stelle' ...