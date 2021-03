Usa | tossisce in faccia all' autista Uber e poi lo aggredisce | rischia 16 anni di reclusione

(Di venerdì 19 marzo 2021) Subhakar Khadka,di, in data 7 marzo ha fatto salire bordo tre clienti. Ad un certo punto della corsa si è accorto che una delle ragazze non indossava la mascherina e allora ha detto loro ...

Advertising

gio_pelli : Odio razziale da una persona di colore ... non pensavo fosse possibile! - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Usa tossisce

TGCOM

Subhakar Khadka, autista di Uber, in data 7 marzo ha fatto salire bordo tre clienti. Ad un certo punto della corsa si è accorto che una delle ragazze non indossava la mascherina e allora ha detto loro .... Non indossa la mascherina,in faccia all'autista Uber e poi lo aggredisce: adesso rischia 16 anni di carcere. Arrestata anche l'altra ragazza che lo ha aggredito con lo spray al ...Subhakar Khadka, autista di Uber, in data 7 marzo ha fatto salire bordo tre clienti. Ad un certo punto della corsa si è accorto che una delle ragazze non indossava la mascherina e allora ha detto loro ...L'autista ha raccontato che un'altra ragazza presente lo ha aggredito con lo spray al peperocino: anche lei è stata arrestata ...