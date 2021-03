Ma l'Europa è a rischio blackout? (Di venerdì 19 marzo 2021) Il blocco, avvenuto nelle scorse settimane in Texas, evidenzia criticità nella produzione e distribuzione dell'elettricità. Un problema che interessa anche Italia ed Europa. E che le sole fonti rinnovabili per ora non possono risolvere. Accendere la luce, caricare uno smartphone, avviare un computer. Gesti banali. Soprattutto in Occidente, dove l'elettricità è data per scontata come l'aria o l'acqua. Eppure dietro il semplice movimento di azionare un interruttore si nasconde una complessità crescente che rischia di incepparsi e di farci stare al buio e al freddo. I segnali non mancano. Il più clamoroso è arrivato dal Texas, uno Stato americano ricco di risorse energetiche e talmente convinto di avere una sufficiente capacità di produzione elettrica da aver deciso storicamente di non collegare la propria rete a quella degli altri Stati. Una scelta dovuta al desiderio, ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 marzo 2021) Il blocco, avvenuto nelle scorse settimane in Texas, evidenzia criticità nella produzione e distribuzione dell'elettricità. Un problema che interessa anche Italia ed. E che le sole fonti rinnovabili per ora non possono risolvere. Accendere la luce, caricare uno smartphone, avviare un computer. Gesti banali. Soprattutto in Occidente, dove l'elettricità è data per scontata come l'aria o l'acqua. Eppure dietro il semplice movimento di azionare un interruttore si nasconde una complessità crescente che rischia di incepparsi e di farci stare al buio e al freddo. I segnali non mancano. Il più clamoroso è arrivato dal Texas, uno Stato americano ricco di risorse energetiche e talmente convinto di avere una sufficiente capacità di produzione elettrica da aver deciso storicamente di non collegare la propria rete a quella degli altri Stati. Una scelta dovuta al desiderio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa rischio Probabili formazioni Serie A della 28giornata: ultime news dai campi Dietro sta molto meglio Klavan che non è più a rischio ma che, anzi, contende una maglia a ... Milan reduce dall'eliminazione in Europa League per mano del Manchester United e che deve ritrovare subito ...

Bond alle stelle, il rebus inflazione frena Nasdaq e Borse ... conta di più proteggere la crescita, a rischio di scatenare effetti collaterali indesiderati. La settimana si avvia così a tingersi di rosso nel finale. Fa parziale eccezione l'Europa, che ha ...

Anche un'altra regione è fascia ad altissimo rischio per l'Europa Yahoo Finanza Tesla, futuro a rischio per l'impianto olandese di Tilburg? Futuro a rischio per l'impianto Tesla che si trova a Tilburg, in Olanda; molto presto cesseranno le attività di assemblaggio finale delle Model S e Model X.

Emissioni Ue: ora il vero problema è il crescente peso del gas Non basta eliminare il carbone per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 come prevede il Green Deal europeo. In Europa si continua a puntare troppo sul gas fossile e questa tendenza mette ...

