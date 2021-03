La storia di Frab’s | edicola digitale e indipendente

Leggi su iodonna

(Di venerdì 19 marzo 2021)è uno di quei progetti che sembrano piccoli ma in realtà sono grandi. E che hanno il potere di risvegliare delle nicchie di mercato attraverso un lavoro fatto di fino, passo per passo. Anzi, lettore per lettore. Perchéè un progettodedicato alla diffusione di riviste indipendenti che arrivano da tutto il mondo, fondato da Anna Frabotta. Non è solo un e-commerce in cui si possono acquistare i magazine più interessanti del panorama italiano e internazionale ma uno spaziodove farsi consigliare e guidare, alla ricerca dello sfoglio perfetto. Tanto che esiste anche una versione “a sorpresa”, per principianti o curiosi che vogliono farsi trasportare in nuovi mondi. È il Secret Mag Club, un servizio di abbonamento con il quale ogni mese il lettore riceve una rivista scelta dal ...