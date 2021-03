Caos Sambenedettese | è crisi nera | Maxi Lopez e Montero pagano la trasferta di Pesaro

(Di venerdì 19 marzo 2021) In attesa di nuove evoluzioni sul fronte societario e in particolare in merito alla trattativa fra Domenico Serafino e Kim Dae Jung, col secondo che sarebbe molto vicino all’acquisizione del pacchetto di maggioranza, in casalasi fa sempre più.Sul fronte economico la situazione appare tutt'altro che rosea tanto che, per inadempienze legate al pagamento degli stipendi, è in arrivo una penalizzazione per il club. Secondo "La Nuova Riviera", però, nelle ultime settimane anche le spese legate alle trasferte sarebbero diventate un problema. Lo scorso fine settimana infatti, come riportato dal quotidiano,e Paoloavrebbero messo mani al portafoglio per evitare il forfait in occasione della sfida contro il. Sarebbero stati ...

In attesa di capire come si concluderà la trattativa fra Domenico Serafino e Kim Dae Jung, col secondo che sarebbe molto vicino all'acquisizione del pacchetto di maggioranza della. I calciatori ma l'intero ambiente sportivo deve fare i conti col campo e… con le spese per giocare in trasferta. Come riporta La Nuova Riviera , infatti, per la precedente ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO - L'ex presidente dellaFranco Fedeli interverrà questa sera a Vera Tv nel corso della trasmissione 'Sport Weekend' condotto da Luigi Aurelio Pomante. L'ex patron rossoblu interverrà sulla situazione attuale ...In attesa di sviluppi sul fronte della trattativa fra Domenico Serafino e Kim Dae Jung per la ridefinizione dell’assetto societario del club, la Sambenedettese deve fare i conti con una situazione ...Come riporta La Nuova Riviera, infatti, per la precedente sfida giocata a Pesaro, era toccato a Maxi Lopez e mister Montero mettere mano al portafoglio e pagare le spese per andare a giocare in trasfe ...