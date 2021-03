Scuola | permessi ad hoc per chi si vaccina Romano M5S | “Prevenire la diffusione del virus è di interesse pubblico | serve un trattamento differente”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 marzo 2021) Senatore Iunio Valerio(M5S), lei ha presentato un’interrogazione sulla trattenuta “Brunetta” agli insegnanti che sino. Perché? “Il personale scolastico che decide dirsi contro il Covid, è costretto a chiedere un permesso per motivi personali o ferie nel giorno previsto per l’inoculazione. Se poi fosse costretto ad assentarsi per malattia, a causa per esempio di possibili effetti collaterali del vaccino, subirebbe pure una decurtazione dello stipendio – la cosiddetta trattenuta Brunetta – per i primi 10 giorni di assenza. Lo trovo irragionevole: lazione contro il Covid persegue l’diladele, pertanto, esige un...