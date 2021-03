Parrucchiere di Ischia scrive a Mattarella | Qui zona rossa inutile | sciopero della fame per protesta

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Sarò inpercontro l’ ennesimo provvedimento che dichiara la Regione Campania, isole comprese,, con tutte le limitazioni che ne conseguono”: è questo il suntolettera che Carmelo Amente, 71 enne ischitano ha inviato al presidenteRepubblica Sergio, al premier Mario Draghi, al prefetto di Napoli, al governatore Vincenzo De Luca ed alle forze dell’ordine per annunciare la sua iniziativa di. Amente, di professione coiffeur, sottolinea di non negare il virus ma che per l’attuale basso numero di contagi aandavano adottate misure diverse dal restoregione e che tutte le categorie sociali dopo un anno dello ...

'E andrò avanti a oltranza', dice, braccia conserte all'interno del suo negozio di parrucchiere (chiuso al pubblico) di via Leonardo Mazzella, a Ischia. Lo ha anche comunicato con una nota al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Mario Draghi, al prefetto di Napoli, al governatore Vincenzo De Luca ed alle forze dell'ordine.