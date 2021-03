Musetti-Dimitrov, ATP Acapulco 2021: programma, orario, tv, streaming (Di giovedì 18 marzo 2021) Sfida molto affascinante per Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo ATP di Acapulco. Il tennista di Carrara va a caccia della sua prima semifinale in un ATP 500, affrontando il bulgaro Grigor Dimitrov, numero sedici del mondo. Il toscano è reduce da due eccezionali vittorie contro l’argentino Diego Schwartzman e l’americano Frances Tiafoe; mentre Dimitrov ha superato nella notte il serbo Miomir Kecmanovic in due set. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Lorenzo Musetti-Grigor Dimitrov, match valevole per i quarti di finale del torneo ATP di Acapulco 2021. La partita sarà in diretta televisiva su SuperTennis HD ed in diretta streaming sul sito di ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Sfida molto affascinante per Lorenzonei quarti di finale del torneo ATP di. Il tennista di Carrara va a caccia della sua prima semifinale in un ATP 500, affrontando il bulgaro Grigor, numero sedici del mondo. Il toscano è reduce da due eccezionali vittorie contro l’argentino Diego Schwartzman e l’americano Frances Tiafoe; mentreha superato nella notte il serbo Miomir Kecmanovic in due set. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’di Lorenzo-Grigor, match valevole per i quarti di finale del torneo ATP di. La partita sarà in diretta televisiva su SuperTennis HD ed in direttasul sito di ...

