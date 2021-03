“La senti questa voce”: Presentazione delle proposte di Torinocittàperledonne (Di giovedì 18 marzo 2021) È un silenzio assordante, che ha dato vita a Torinocittaperledonne. Era ottobre del 2020, a pochi mesi dalle elezioni comunali, e il tema della parità di genere non veniva preso in considerazione nel dibattito politico cittadino. È stata un’urgenza, un dovere, una necessità da portare avanti con impegno e determinazione. Un impegno basato sull’ascolto e sulla partecipazione, che ha avuto un riscontro forte e immediato tra le donne e gli uomini torinesi: 400 persone, impegnate in 2 mesi di lavoro, su 8 parole per 8 tavoli. Un documento finale fatto di proposte concrete, tangibili e con effetti positivi per la città intera. Perché una visione del futuro può nascere solo dalla consapevolezza di quali siano i problemi più urgenti che la prossima amministrazione sarà chiamata a risolvere E il primo obiettivo è rendere Torino più felice. A partire dal lavoro Torino può ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 18 marzo 2021) È un silenzio assordante, che ha dato vita a Torinocittaperledonne. Era ottobre del 2020, a pochi mesi dalle elezioni comunali, e il tema della parità di genere non veniva preso in considerazione nel dibattito politico cittadino. È stata un’urgenza, un dovere, una necessità da portare avanti con impegno e determinazione. Un impegno basato sull’ascolto e sulla partecipazione, che ha avuto un riscontro forte e immediato tra le donne e gli uomini torinesi: 400 persone, impegnate in 2 mesi di lavoro, su 8 parole per 8 tavoli. Un documento finale fatto diconcrete, tangibili e con effetti positivi per la città intera. Perché una visione del futuro può nascere solo dalla consapevolezza di quali siano i problemi più urgenti che la prossima amministrazione sarà chiamata a risolvere E il primo obiettivo è rendere Torino più felice. A partire dal lavoro Torino può ...

