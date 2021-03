Juventus-Benevento, stesso arbitro di tre anni fa: al var la ‘prima’ di Banti (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Benevento tornerà domenica a Torino per affrontare la Juventus allo Stadium e troverà ad attenderlo lo stesso arbitro di tre stagioni fa. La sfida con i bianconeri è stata infatti nuovamente affidata a Rosario Abisso di Palermo. In quell’occasione i giallorossi di De Zerbi uscirono sconfitti dal campo nonostante l’iniziale vantaggio di Ciciretti. Decisive le reti di Higuain e Cuadrado, due che domenica non saranno sicuramente in campo: l’argentino ha dato l’addio alla Vecchia Signora e il colombiano dovrà osservare un turno di squalifica. Si tratterà del secondo incrocio stagionale tra la formazione di Inzaghi e il fischietto siciliano. L’altro precedente, tuttavia, non lascia ben sperare perché si tratta del derby con il Napoli perso per due reti a zero. Gli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Iltornerà domenica a Torino per affrontare laallo Stadium e troverà ad attenderlo lodi tre stagioni fa. La sfida con i bianconeri è stata infatti nuovamente affidata a Rosario Abisso di Palermo. In quell’occasione i giallorossi di De Zerbi uscirono sconfitti dal campo nonostante l’iniziale vantaggio di Ciciretti. Decisive le reti di Higuain e Cuadrado, due che domenica non saranno sicuramente in campo: l’argentino ha dato l’addio alla Vecchia Signora e il colombiano dovrà osservare un turno di squalifica. Si tratterà del secondo incrocio stagionale tra la formazione di Inzaghi e il fischietto siciliano. L’altro precedente, tuttavia, non lascia ben sperare perché si tratta del derby con il Napoli perso per due reti a zero. Gli ...

