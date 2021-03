Inter, positivi anche De Vrij e Vecino, Inter-Sassuolo a rischio (Di giovedì 18 marzo 2021) Nell’Inter aumentano i casi di positività. Dopo D’Ambrosio e Handanovic, è di poco fa la notizia del test positivo anche per De Vrij e Vecino. La notizia è riportata dall’edizione online del Corriere dello Sport. Il club non ha ancora ufficializzato la cosa. La rosea scrive: “A questo punto prende sempre più piede la possibilità di un rinvio di Inter-Sassuolo, in programma sabato sera”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 marzo 2021) Nell’aumentano i casi dità. Dopo D’Ambrosio e Handanovic, è di poco fa la notizia del test positivoper De. La notizia è riportata dall’edizione online del Corriere dello Sport. Il club non ha ancora ufficializzato la cosa. La rosea scrive: “A questo punto prende sempre più piede la possibilità di un rinvio di, in programma sabato sera”. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Inter positivi De Vrij e Vecino positivi: Inter - Sassuolo in bilico ROMA - Aumenta il numero di positivi dal Covid - 19 nell' Inter . Dopo le positività di D'Ambrosio e Handanovic . sono arrivate le conferme di altri due nomi: De Vrij e Vecino . Si attende solo l'ufficialità da parte del club ...

Inter, pericolo cluster covid in vista della gara col Sassuolo. Interviene l'Asl? Commenta per primo In casa Inter c'è grande apprensione per i casi di positività di Danilo d'Ambrosio e Samir Handanovic perché c'è il rischio che il numero di positivi al covid possa aumentare. Un livello di allarme che ...

