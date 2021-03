“In zona rossa negozi arredamento siano aperti”, la richiesta di FederlegnoArredo e Federmobili (Di giovedì 18 marzo 2021) “Alla luce di un’Italia ormai prevalentemente rossa, non possiamo esimerci dal sottoporre di nuovo all’attenzione del governo quella che potremmo definire un’ingiustificata disparità di trattamento prevista per gli esercizi di commercio al dettaglio di mobili rispetto ad altre attività di vendita con caratteristiche del tutto simili, a partire dalle grandi metrature, come ad esempio i concessionari auto. Chiediamo, pertanto, che nelle zone rosse ai negozi di mobili sia permessa l’apertura al pubblico almeno nella forma di accesso su appuntamento, garantendo la totale sicurezza e il rispetto delle norme anti Covid”. Lo dichiarano in una nota congiunta Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, e Mauro Mamoli, presidente di Federmobili. “Il settore del legno-arredo – spiegano FederlegnoArredo e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) “Alla luce di un’Italia ormai prevalentemente, non possiamo esimerci dal sottoporre di nuovo all’attenzione del governo quella che potremmo definire un’ingiustificata disparità di trattamento prevista per gli esercizi di commercio al dettaglio di mobili rispetto ad altre attività di vendita con caratteristiche del tutto simili, a partire dalle grandi metrature, come ad esempio i concessionari auto. Chiediamo, pertanto, che nelle zone rosse aidi mobili sia permessa l’apertura al pubblico almeno nella forma di accesso su appuntamento, garantendo la totale sicurezza e il rispetto delle norme anti Covid”. Lo dichiarano in una nota congiunta Claudio Feltrin, presidente di, e Mauro Mamoli, presidente di. “Il settore del legno-arredo – spieganoe ...

