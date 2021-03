Il Piano vaccinale è da rifare. Ed è tutta colpa di Draghi. Ora si teme che anche con l’Ok dell’Ema al farmaco di Astrazeneca in molti rifiuteranno comunque di farselo inoculare (Di giovedì 18 marzo 2021) Silvio Garattini, farmacologo di fama internazionale e fondatore dell’Istituto Mario Negri, lancia una provocazione: “Sarebbe importantissimo se le autorità, come il ministro della Salute Roberto Speranza, il premier Mario Draghi o il presidente dell’Aifa si vaccinassero con Astrazeneca: sarebbe un gesto convincente per la popolazione”. Garattini ha poi fatto notare come già ad aprile aveva consigliato di produrre il vaccino in Italia o almeno prenotarlo subito (lo hanno fatto solo ad agosto), cose che non sono avvenute. In effetti, dopo il disastro comunicativo sul vaccino Astrazeneca (leggi l’articolo), ci vorrebbe un’azione eclatante per uscirne fuori. Ricordiamo che il pasticcio è stato fatto perché l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha detto che non c’erano problemi e il giorno dopo il duo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Silvio Garattini,logo di fama internazionale e fondatore dell’Istituto Mario Negri, lancia una provocazione: “Sarebbe importantissimo se le autorità, come il ministro della Salute Roberto Speranza, il premier Marioo il presidente dell’Aifa si vaccinassero con: sarebbe un gesto convincente per la popolazione”. Garattini ha poi fatto notare come già ad aprile aveva consigliato di produrre il vaccino in Italia o almeno prenotarlo subito (lo hanno fatto solo ad agosto), cose che non sono avvenute. In effetti, dopo il disastro comunicativo sul vaccino(leggi l’articolo), ci vorrebbe un’azione eclatante per uscirne fuori. Ricordiamo che il pasticcio è stato fatto perché l’Agenzia italiana del(Aifa) ha detto che non c’erano problemi e il giorno dopo il duo ...

