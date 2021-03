Come guadagnare con Clubhouse: ecco il programma che consente ai creator di monetizzare (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo le proposte di lavoro pubblicate durante lo scorso febbraio, Clubhouse svela l’arrivo di un’altra interessante novità. Infatti, sono stati Paul Davison e Rohan Seth, i due fondatori del social che punta tutto sulla voce, ad annunciare l’arrivo di un programma dedicato ai creator che vorrebbero sfruttare la piattaforma per rivolgersi a un pubblico sempre più ampio e, perché no, magari ottenere un compenso economico per il lavoro svolto. Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo le proposte di lavoro pubblicate durante lo scorso febbraio, Clubhouse svela l’arrivo di un’altra interessante novità. Infatti, sono stati Paul Davison e Rohan Seth, i due fondatori del social che punta tutto sulla voce, ad annunciare l’arrivo di un programma dedicato ai creator che vorrebbero sfruttare la piattaforma per rivolgersi a un pubblico sempre più ampio e, perché no, magari ottenere un compenso economico per il lavoro svolto.

Advertising

skato87 : @UILperiferic @fargi34 @StefanoFeltri @Teresa12401552 Cose da fare con quei soldi con effetti molto più benefici, n… - Azienda_Assieme : *Everybody has a Plan, until they get punched in the Mouth (Mike Tyson) E tu che piani hai? Oggi, grazie alla cris… - Giuliocantini2 : @Misurelli77 Perché i ' sauditi ' ... hanno da pensare a come guadagnare con il ' ponte sullo stretto ' insieme ai… - Gionni35005025 : @franross1972 @GuidoCrosetto Ma da come stanno andando le cose, sembra che ci vogliono malaticci. Un paziente guari… - GuruDelBuonCibo : @LucaBellinzona Per come parli meriteresti i lavori forzati in zone di guerra come aiuto ai medici. che tu manco ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Come guadagnare Baby modella va a convinvere con influencer: hanno solo 8 e 13 anni ... li vediamo in posa come una coppia adulta e le immagini avevano creato non poco scalpore . Il ...e hanno voluto ben sottolineare che nei loro obiettivi non ci fosse in alcun modo l'idea di guadagnare ...

Il Paradiso: Girolamo potrebbe rivelare ad Agnese che Giuseppe l'ha tradita in Germania ... come vedremo nei prossimi episodi, Giuseppe entrerà in un losco giro, diretto proprio da Girolamo. Quest'ultimo abbindolerà per bene il signor Amato , facendogli credere di poter guadagnare molto ...

Come guadagnare un sacco di soldi grazie a questo animale Proiezioni di Borsa Quanto guadagnano i naufraghi de L’isola dei Famosi? Stipendio da capogiro Vi siete mai chiesti quanto guadagnano i concorrenti de L'Isola dei Famosi. Ecco finalmente svelata la cifra da capogiro.

... li vediamo in posauna coppia adulta e le immagini avevano creato non poco scalpore . Il ...e hanno voluto ben sottolineare che nei loro obiettivi non ci fosse in alcun modo l'idea di......vedremo nei prossimi episodi, Giuseppe entrerà in un losco giro, diretto proprio da Girolamo. Quest'ultimo abbindolerà per bene il signor Amato , facendogli credere di potermolto ...Vi siete mai chiesti quanto guadagnano i concorrenti de L'Isola dei Famosi. Ecco finalmente svelata la cifra da capogiro.