CasAmica corre in aiuto dei pendolari della salute

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 18 marzo 2021) Nasce a Milano una nuova struttura interamente dedicata ai “”. L’iniziativa è promossa dall’organizzazione di volontariatoonlus Una struttura di quattro piani alle porte di Milano per offrire accoglienza e calore familiare alle migliaia di persone che, ogni anno, si mettono in viaggio verso il capoluogo lombardo per sottoporsi a cure mediche… L'articolo Corriere Nazionale.