Arrestato un 37enne responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio (Di giovedì 18 marzo 2021) In occasione di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel comune di San Marzano di San Giuseppe, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Manduria hanno proceduto all’arresto di un 37enne del posto. L’uomo, pluripregiudicato ed attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, mentre stazionava davanti alla propria abitazione, alla vista dei militari, ha cercato di dileguarsi entrando repentinamente all’interno. L’atteggiamento sospetto dell’uomo ha attirato l’attenzione dei militari operanti che lo hanno pertanto sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. L’esito positivo delle operazioni di P.G. ha permesso di rinvenire nella disponibilità del predetto sostanze stupefacenti di diverse tipologie del tipo marijuana, hashish ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 18 marzo 2021) In occasione di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrastodi stupefacenti nel comune di San Marzano di San Giuseppe, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Manduria hanno proceduto all’arresto di undel posto. L’uomo, pluripregiudicato ed attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, mentre stazionava davanti alla propria abitazione, alla vista dei militari, ha cercato di dileguarsi entrando repentinamente all’interno. L’atteggiamento sospetto dell’uomo ha attirato l’attenzione dei militari operanti che lo hanno pertanto sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. L’esito positivo delle operazioni di P.G. ha permesso di rinvenire nella disponibilità del predetto sostanze stupefacenti di diverse tipologie del tipo marijuana, hashish ...

Advertising

elenaricci1491 : #Arrestato un 37enne responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio - TarantiniTime : #Arrestato un 37enne responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio - milanomagazine : Pavia, arrestato dalla Polizia 37enne che girava in scooter con un’arma clandestina e proiettili nel borsello -… - Rolfi39 : RT @QuesturaDiRoma: #Torrevecchia. Arrestato dalla #PoliziadiStato un 37enne che girava in scooter con un’arma clandestina nel borsello. #… - QuesturaDiRoma : #Torrevecchia. Arrestato dalla #PoliziadiStato un 37enne che girava in scooter con un’arma clandestina nel borsello… -