“Torno a casa, grazie a tutti”. Luca Zingaretti, nessuno sapeva del ricovero: la foto in ospedale (Di mercoledì 17 marzo 2021) La settimana scorsa era iniziata a circolare la notizia della positività al Covid di Luca Zingaretti. Lui non aveva confermato, né smentito. E dalle prime informazioni sembrava che l’attore fosse in isolamento nella sua abitazione. Insomma era trapelato davvero poco sulle sue condizioni di salute. Nella giornata di mercoledì 17 marzo è stato proprio l’attore del commissario Montalbano a postare una storia su Instagram e ha informato tutti. Luca Zingaretti è stato infatti ricoverato per Covid. Sulle Stories di Instagram ha pubblicato una foto in cui lo si vede di spalle su un letto di ospedale. InTorno a lui ci sono le valigie, lo sguardo è rivolto fuori dalla finestra. Immagine abbastanza eloquente dalla quale si possono solo immaginare tutte le ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) La settimana scorsa era iniziata a circolare la notizia della positività al Covid di. Lui non aveva confermato, né smentito. E dalle prime informazioni sembrava che l’attore fosse in isolamento nella sua abitazione. Insomma era trapelato davvero poco sulle sue condizioni di salute. Nella giornata di mercoledì 17 marzo è stato proprio l’attore del commissario Montalbano a postare una storia su Instagram e ha informatoè stato infatti ricoverato per Covid. Sulle Stories di Instagram ha pubblicato unain cui lo si vede di spalle su un letto di. Ina lui ci sono le valigie, lo sguardo è rivolto fuori dalla finestra. Immagine abbastanza eloquente dalla quale si possono solo immaginare tutte le ...

