Studente condannato per minaccia e violenza privata verso un docente | quando scatta la responsabilità dei genitori?

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Tribunale di Sondrio (pronuncia del 3 marzo) haun alunno, nel corso della causa divenuto maggiore di età, insieme ai(a titolo diale), a corrispondere l’importo di euro 14.500 nei confronti di un ex insegnante, quale danno morale soggettivo subito, per fatti qualificati penalmente come ingiuria,, e posti in essere dal ragazzoera ancora minorenne, innanzi alla platea dei propri compagni di classe. L'articolo .