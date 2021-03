Sci | Sofia Goggia sul tetto del mondo per la seconda volta in carriera

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Con la cancellazione delle discese si Lenzerheide,, nonostante l’infortunio, si aggiudica la suacoppa deldi specialitàè campionessa deldi discesa per lain, bissato il successo del 2018. Questo il verdetto della giuria che, causa mal tempo, ha dovuto cancellare le discese previste in giornata a Lenzerheide, sede dell’ultimo appuntamento stagionale di Coppa deldi Sci. La Fis (Federazione internazionale sci) ha così deciso di congelare la classifica che vedeva l’azzurra in testa alla classifica con 480 punti, dopo aver conquistato quattro vittorie e un secondo posto. La sciatrice bergamasca nonostante l’infortunio ...

ha vinto con 480 punti, il risultato di quattro vittorie e un secondo posto. L'azzurra, 28 ... chiaramente ho avuto pochi giorni suglia disposizione, ma sembrava non avessi mai smesso di ...Discese (ardite) e risalite. Carriera (e vita) diGoggia sembrano disegnate sui versi di Mogol cantati da Battisti. Unica, come la erre moscia che in famiglia possiede solo lei ('È un marchio di fabbrica, non riesco ad arrotare la erre, niente ...Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo 2021 di discesa libera e arricchisce così il suo palmares di lusso. La bergamasca ha conquistato la Sfera di Cristallo al termine di una stagione caratterizzat ...Le discese odierne delle finali di Coppa del mondo di sci a Lenzerheide sono state annullate. Beat Feuz e Sofia Goggia vincono dunque nelle coppe di specialità. La decisione di annullare le discese è ...