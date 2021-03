Maria De Filippi non va in onda, sospesi Amici e Uomini e Donne: cosa succede e perché la scelta di fermare i programmi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Domani cambia tutto per il palinsesto di Mediaset. Arriva inaspettato lo stop per i programmi di Maria De Filippi, che non andranno quindi in onda giovedì 18 marzo; il fermo riguarda quindi il programma seguitissimo Uomini e Donne e anche Amici di Maria De Filippi. I due programmi torneranno regolarmente in onda venerdì 19 marzo. Stop a Amici e Uomini e Donne Nessuna traccia di Amici e Uomini e Donne nella programmazione Mediaset di giovedì 18 marzo. Stando a quanto rivela davidemaggio.it, la sospensione sarebbe dovuta alla concomitanza con la Giornata Nazionale per le vittime del Covid. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Domani cambia tutto per il palinsesto di Mediaset. Arriva inaspettato lo stop per idiDe, che non andranno quindi ingiovedì 18 marzo; il fermo riguarda quindi il programma seguitissimoe anchediDe. I duetorneranno regolarmente invenerdì 19 marzo. Stop aNessuna traccia dinella programmazione Mediaset di giovedì 18 marzo. Stando a quanto rivela davidemaggio.it, la sospensione sarebbe dovuta alla concomitanza con la Giornata Nazionale per le vittime del Covid. ...

