Licei Paritari Aurora Lyceum College | una stretta sinergia tra scuola e lavoro

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Spesso si dice che laè lontana dal. Consapevoli dell’importanza del dialogo e della vicinanza fra questi due mondi, iprestano particolare attenzione alla preparazione e, oltre all’accesso universitario, anche all’inserimento dei propri allievi nel contesto lavorativo qualora la volontà dopo il liceo voltasse ad un master post diploma. Per questo si offre agli studenti la possibilità di fare esperienza attraverso il percorso di alternanza, che permette di sviluppare le proprie competenze con un progetto dedicato dalla collaterale Impresa ed Agenzia Immobiliare del Geom Morico Mariano oppure –ove richiesto-entrare all’interno di aziende e lavorare a stretto contatto con i loro dipendenti. Per i giovani in cerca di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Licei Paritari

BergamoNews

Con il progetto Passerella gli studenti hanno la possibilità di effettuare il passaggio fino al 14 marzo in modo da riorientarsi trasferendosi neiAurora da altri Istituti scolastici.... 7e 7 centri di formazione professionale che offrono 87 indirizzi: il 45,7% si è orientato sui, il 30,6% sugli istituti tecnici, l'10,2% sugli istituti professionali e il 13,5% sui ...il Liceo scientifico e linguistico E. Berard insieme all'Isiltp di Verrès e al paritario di Courmayeur). I tamponi risultati per ora positivi sono 2, cioè lo 0,15% del totale. Tenendo conto che in ...Si svolgerà giovedì 18 marzo, alle 10.30, sulla piattaforma Teams, l'incontro previsto dal progetto “Società e cittadino” che quest'anno affronta la tematica Covid e Costituzione ed è pensato in avvic ...