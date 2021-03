È morto Yasuo ?tsuka | storico animatore di Lupin

Leggi su wired

(Di martedì 16 marzo 2021) È stata annunciata nelle scorse ore, durante la serata di premiazione dei Tokyo Anime Awards 2021, la morte – all’età di 89 anni – di, regista e disegnatore noto soprattutto per essere stato l’di serie cult comeIII e Conan il ragazzo del futuro. Nato a Tsuwano, nella prefettura giapponese di Shiname, l’11 luglio 1931, ?rimane colpito fin dall’infanzia dai primi esperimenti d’animazione, che all’epoca gli venivano dall’Unione sovietica, tanto che decide di trasferirsi a Tokyo per perseguire questa carriera anche se negli anni ’50, per spostarsi in città, deve farsi assumere dal ministero della Salute nell’ambito della lotta alla tossicodipendenza. Dopo essere guarito da una forte tubercolosi due anni dopo, decide di intraprendere a pieno regime la carriera del ...