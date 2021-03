Debutta in streaming: “Speravo de morì prima” la serie su Francesco Totti (Di martedì 16 marzo 2021) Debutterà il 19 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW Speravo de morì prima – la serie su Francesco Totti, una dramedy in sei episodi targata Sky Original e tratta da “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, edito da Rizzoli Libri S.p.A. Diretta da Luca Ribuoli, la serie vede Pietro Castellitto nei panni del leggendario numero 10 e si concentra sull’ultimo anno e mezzo di carriera dell’ex capitano della Roma, sulla fine del suo lungo ed entusiasmante percorso con la maglia giallorossa – rimasta sempre la stessa per 27 anni: dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma fino al più struggente addio al pallone della storia del calcio. Tra presente e passato, Speravo ... Leggi su domanipress (Di martedì 16 marzo 2021) Debutterà il 19 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic e insu NOWde– lasu, una dramedy in sei episodi targata Sky Original e tratta da “Un capitano” die Paolo Condò, edito da Rizzoli Libri S.p.A. Diretta da Luca Ribuoli, lavede Pietro Castellitto nei panni del leggendario numero 10 e si concentra sull’ultimo anno e mezzo di carriera dell’ex capitano della Roma, sulla fine del suo lungo ed entusiasmante percorso con la maglia giallorossa – rimasta sempre la stessa per 27 anni: dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma fino al più struggente addio al pallone della storia del calcio. Tra presente e passato,...

