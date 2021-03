Oscars | Pausini up for best song

(Di lunedì 15 marzo 2021) ROME, MAR 15 - Laurawas nominated for theOscar Monday, for for 'Io sì' (Seen), which featured in The Life Ahead, Sophia Loren's latest film directed by her son Edoardo Ponti. The ...

ROME, MAR 15 - Laura Pausini was nominated for the best song Oscar Monday, for for 'Io sì' (Seen), which featured in The Life Ahead, Sophia Loren's latest film directed by her son Edoardo Ponti.