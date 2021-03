Le parole del virologo contro i no vax. (Di lunedì 15 marzo 2021) "Il sanitario che non si vaccina contro il covid non può lavorare", così Burioni a Che Tempo Che Fa su Rai 3. Covid, Burioni: “Un sanitario che non si vaccina non può lavorare” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 marzo 2021) "Il sanitario che non si vaccinail covid non può lavorare", così Burioni a Che Tempo Che Fa su Rai 3. Covid, Burioni: “Un sanitario che non si vaccina non può lavorare” su Notizie.it.

Advertising

renatobrunetta : Congratulazioni al neosegretario del Pd, @EnricoLetta. Bene le sue parole sull'esigenza di rinnovamento dello Stato… - fanpage : #AssembleaPD, le prime parole di #LettaSegretario : 'oggi mi candido a segretario del Pd, ma non vi serve un nuovo… - acmilan : ??? 'We are highly motivated in giving our all' Coach Pioli and @fikayotomori_ ahead of our #UEL clash ?? ??? 'Sarà… - _minipolly_ : RT @perchetendenza: 'Ilaria Cucchi': Perché ha reso noto che la querela nei suoi confronti presentata da Matteo Salvini è stata archiviata… - isabellazampol1 : RT @perchetendenza: 'Ilaria Cucchi': Perché ha reso noto che la querela nei suoi confronti presentata da Matteo Salvini è stata archiviata… -