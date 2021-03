Inter, Bonolis provoca: “I nerazzurri non rubano l’occhio? No, non rubano proprio…” (Di lunedì 15 marzo 2021) Come al solito Paolo Bonolis corre in difesa della sua amata Inter e respinge le accuse che molti critici pallonari hanno dedicato all'estetica del gioco espresso dalla banda Conte. Bonolis è Intervenuto a Radio Radio per commentare la questione: "Per tradizione l’Inter non ruba niente, neanche l'occhio. La squadra di Conte deve portare a casa più punti possibile da qui al termine del campionato. Questo è il pericolo più grande sul cammino che divide l'Inter dal tricolore. Per il resto credo che la formazione sia sufficientemente quadrata per provare a non perdere punti strada facendo". Bonolis sa l'importanza di ogni singolo match: " Ogni partita o ti dà o ti toglie punti. Quindi bisogna giocarsele tutte quante perché sono importanti per arrivare a quello che è ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 marzo 2021) Come al solito Paolocorre in difesa della sua amatae respinge le accuse che molti critici pallonari hanno dedicato all'estetica del gioco espresso dalla banda Conte.venuto a Radio Radio per commentare la questione: "Per tradizione l’non ruba niente, neanche l'occhio. La squadra di Conte deve portare a casa più punti possibile da qui al termine del campionato. Questo è il pericolo più grande sul cammino che divide l'dal tricolore. Per il resto credo che la formazione sia sufficientemente quadrata per provare a non perdere punti strada facendo".sa l'importanza di ogni singolo match: " Ogni partita o ti dà o ti toglie punti. Quindi bisogna giocarsele tutte quante perché sono importanti per arrivare a quello che è ...

