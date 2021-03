"Continue privazioni della libertà: gente al limite della sopportazione" (Di lunedì 15 marzo 2021) Valentina Dardari Il presidente della Regione Lombardia ha sottolineato la necessità di accelerare con le vaccinazioni: “Ora dobbiamo solo aspettare i vaccini per iniziare quella di massa” "La gente è al limite della sopportazione". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione di un punto vaccinale organizzato dall’esercito, il Drive Through allestito al Parco di Trenno a Milano, ha tenuto a sottolineare che per molti la situazione si sta facendo insostenibile per "le Continue privazioni della libertà". Fontana: "Abbiamo bisogno di accelerare" Durante il suo intervento nel nuovo punto vaccinale ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Valentina Dardari Il presidenteRegione Lombardia ha sottolineato la necessità di accelerare con le vaccinazioni: “Ora dobbiamo solo aspettare i vaccini per iniziare quella di massa” "Laè al". Il presidenteRegione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione di un punto vaccinale organizzato dall’esercito, il Drive Through allestito al Parco di Trenno a Milano, ha tenuto a sottolineare che per molti la situazione si sta facendo insostenibile per "le". Fontana: "Abbiamo bisogno di accelerare" Durante il suo intervento nel nuovo punto vaccinale ...

