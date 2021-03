Chiara Ferragni sgargiante, ecco l'ultimo shopping pre - parto (Di lunedì 15 marzo 2021) Si definisce 'panzona', arrivata alla 38esima settimana, Chiara Ferragni non sta più nella pelle e vorrebbe avere già tra le braccia la sua 'baby V'. Per ingannare il tempo si dedica al relax, alle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 marzo 2021) Si definisce 'panzona', arrivata alla 38esima settimana,non sta più nella pelle e vorrebbe avere già tra le braccia la sua 'baby V'. Per ingannare il tempo si dedica al relax, alle ...

Advertising

Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Chiara Ferragni sgargiante, ecco l’ultimo shopping pre-parto #chiaraferragni - sonounavittima : @noniniziare ho la finta chiara ferragni e non te capisci? questo non va bene - Leaderdelsettor : RT @MediasetTgcom24: Chiara Ferragni sgargiante, ecco l’ultimo shopping pre-parto #chiaraferragni - MediasetTgcom24 : Chiara Ferragni sgargiante, ecco l’ultimo shopping pre-parto #chiaraferragni - rimbvaud : mia mamma è convinta che io debba chiedere una collaborazione per il mio shop a chiara ferragni cioè lei pensa davv… -