Bayern Monaco Lazio, ecco l’arbitro per mercoledì sera (Di lunedì 15 marzo 2021) La UEFA ha designato l’arbitro che dirigerà la sfida tra Bayern Monaco e Lazio in programma mercoledì all’Allianz Arena: sarà István Kovács La UEFA ha designato la squadra arbitrale che dirigerà la sfida tra Bayern Monaco e Lazio, in programma mercoledì all’Allianz Arena e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Sarà il fischietto rumeno István Kovács a dirigere il match. Insieme a lui ci saranno Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene come assistenti. Quarto uomo Ovidiu Ha?egan, mentre il polacco Pawel Gil sarà al VAR con Tomasz Kwiatkowski AVAR. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) La UEFA ha designatoche dirigerà la sfida train programmaall’Allianz Arena: sarà István Kovács La UEFA ha designato la squadra arbitrale che dirigerà la sfida tra, in programmaall’Allianz Arena e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Sarà il fischietto rumeno István Kovács a dirigere il match. Insieme a lui ci saranno Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene come assistenti. Quarto uomo Ovidiu Ha?egan, mentre il polacco Pawel Gil sarà al VAR con Tomasz Kwiatkowski AVAR. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

CB_Ignoranza : Il Barcellona nella fase ad eliminazione diretta della Champions League negli ultimi 5 anni (risultati fra andata e… - mariacalien67 : RT @Luigies43490008: Vedere giocare il Bayern Monaco modello calcistico sotto tutti di vista in un campionato di bundesliga dove si rispett… - Luigies43490008 : RT @Luigies43490008: Vedere giocare il Bayern Monaco modello calcistico sotto tutti di vista in un campionato di bundesliga dove si rispett… - Luigies43490008 : Vedere giocare il Bayern Monaco modello calcistico sotto tutti di vista in un campionato di bundesliga dove si risp… - GiovanniValli : RT @gippu1: Prendo a pretesto il decennale della rocambolesca Bayern Monaco-Inter 2-3 del #15marzo 2011 per rinfrescarmi e rinfrescarvi la… -