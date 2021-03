Vlahovic rilancia la Fiorentina e brucia le tappe con una tripletta da record

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 marzo 2021) Prandelli si coccola il talentino serbo che schianta il Benevento ele ambizioni stagionali viola. Ora Commisso deve blindarlo Preciso e precoce. Ha fatto benissimo Pioli a lanciarlo in prima squadra dalla Primavera, così come Prandelli a continuare a scommettere sul classe 2000, che dopo un avvio in salita ha iniziato a fare la differenza come pochi. Anzi pochissimi: è uno dei quattro giocatori nati negli anni 2000 in doppia cifra nei cinque maggiori campionati europei, insieme a Erling Haaland, Moise Kean e Amine Gouiri (dati Opta). A 21 anni compiuti ha preso in mano il destino dellando classifica e ambizioni stagionali dopo un avvio di campionato più complicato del previsto. E’ il secondo 2000 ad andare in doppia cifra in Serie A, dopo Kulusevski l’anno scorso, ma chi lo ...