Spostamenti, seconde case, sport: ecco le risposte del governo (Di domenica 14 marzo 2021) Sardegna a parte, tutta Italia da domani sarà in rosso o arancione. ecco le regole da rispettare nelle varie regioni secondo le nuove ‘faq’ pubblicate sul sitodel governo. Spostamenti- In ZONA ROSSA sono consentiti esclusivamente gli Spostamenti per “comprovati motivi di lavoro, salute o necessità”, nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Vietate fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile le visite ad amici o parenti o comunque in un’altra abitazione privata permotivi che non siano di lavoro, salute o necessità. Il 3, 4 e 5 aprile - e questo vale anche per le zone arancioni - sarà invece consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventinell’abitazione ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) Sardegna a parte, tutta Italia da domani sarà in rosso o arancione.le regole da rispettare nelle varie regioni secondo le nuove ‘faq’ pubblicate sul sitodel- In ZONA ROSSA sono consentiti esclusivamente gliper “comprovati motivi di lavoro, salute o necessità”, nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Vietate fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile le visite ad amici o parenti o comunque in un’altra abitazione privata permotivi che non siano di lavoro, salute o necessità. Il 3, 4 e 5 aprile - e questo vale anche per le zone arancioni - sarà invece consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventinell’abitazione ...

