Sci alpino | Clement Noel vince a Kranjska Gora Ottavo Vinatzer | Pinturault inforca

(Di domenica 14 marzo 2021) Doppietta francese nello slalom diconquista la sua ottava vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la seconda stagionale, confermando la leadership ottenuta nella prima manche. Un successo netto per il trans, che ha preceduto di 62 centesimi il connazionale Victor Muffat-Jeandet, che ha centrato il primo podio di questa sua stagione. Grande festa per la Francia, ma non per Alexis, che ha clamorosamenteto nella seconda manche dopo il quarto posto nella prima. Una due giorni da dimenticare quella diper il nativo di Moutiers, che esce fuori dal weekend sloveno con solo 31 punti di vantaggio nella classifica generale su Marco Odermatt, che ora sogna l’incredibile ...

Advertising

_Carabinieri_ : I Campionati del mondo junior di sci alpino a Bansko (BUL) si chiudono alla grande per l'Italia con Sophie Mathiou… - DanieleRaponi : Sci alpino Coppa del Mondo slalom #KranjskaGora 1 ???? #Noel 2 ???? #MuffatJeandet 3 ???? #Zenhaeusern 8 ???? #Vinatzer 15… - zazoomblog : Sci alpino Finali Coppa del Mondo Lenzerheide: programma orari tv. Il calendario completo - #alpino #Finali #Coppa… - LorenzoMolaioni : RT @sportface2016: #Scialpino, Sofia #Goggia è tornata: 'Farò le prove e deciderò se partecipare alla discesa' - sportface2016 : #Scialpino, Sofia #Goggia è tornata: 'Farò le prove e deciderò se partecipare alla discesa' -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Clement Noel si aggiudica lo slalom di Kranjska Gora, in Slovenia, valevole per la Coppa del Mondo maschile di2020 - 2021. Il francese chiude con il tempo complessivo di 1'47"51 davanti al connazionale Victor Muffat - Jeandet (+0"62) e allo svizzero Ramon Zenhaeusern (+0"71). Settimo posto per l'...... ma oggi esistono anche altri trend:- alpinismo, free - riding, escursioni con le ciaspole. Le aree protette e gli spazi aperti dell'arcodiventano più vulnerabili di fronte ai numeri ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32: Si chiude qui la nostra diretta live, grazie per averci seguito e appuntamento da mercoledì per le finali di Lenzerheide! Buona domenica! 13.31: Questa ...A Kranjska Gora, il penultimo slalom speciale della Coppa del mondo di sci alpino maschile. Vince Clement Noel, davanti a Muffat Jeandet e Zenhaeusern ...